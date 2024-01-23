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Общество

Суд в Псковской области постановил выдворить из России гражданина Узбекистана без документов

Суд в Псковской области постановил выдворить из России гражданина Узбекистана без документов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Бежаницкий районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Республики Узбекистан за нарушение режима пребывания в России, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в стране (ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ).

Иностранец нарушил режим пребывания в РФ, поскольку после окончания срока разрешенного пребывания (с учетом наличия патента) 12 сентября 2022 года не выехал с территории Российской Федерации и не имеет документов, подтверждающих его законность пребывания на территории страны.

В судебном заседании мужчина свою вину в совершении указанного правонарушения признал, подтвердив, что прибыл на территорию России в 2021 году, был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, получил патент, который не продлил, так как потерял все документы. Срок пребывания в Российской Федерации в установленном порядке не продлевал, с какими-либо заявлениями в орган миграционного учета не обращался, пребывает в России нелегально. Проездных документов для возвращения в Республику Узбекистан не имеет, семьи не имеет, постоянного дохода и собственности в России не имеет, а все его близкие родственники живут в Узбекистане.

Гражданин признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.

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