Первый Международный псковский брасс-фестиваль обсуждают в медиацентре ПАИ

10:05, 23 января 2024, ПАИ

Брифинг, посвященный Первому Международному псковскому брасс-фестивалю, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Как проходит арт-резиденция с участием китайских музыкантов, чем русский брасс отличается от китайского, какие произведения исполнят артисты на камерных концертах в муниципалитетах, как музыканты справляются с трудностями перевода?

Об этом расскажут художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, художественный руководитель фестиваля Алексей Репников, солист оркестра Мариинского театра Юрий Фокин и музыкант Центральной пекинской консерватории Кун Пэн.