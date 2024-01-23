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Общество

Комитет по юстиции Псковской области наделен полномочиями компенсировать оплату нотариальных действий

Комитет юстиции Псковской области наделен полномочием осуществлять компенсацию оплаты нотариальных действий, совершенных нотариусами бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, принимает решение об отказе в осуществлении указанной компенсации.

Постановление правительства региона, которое вносит соответствующие изменения в положение о комитете, было опубликовано на правовом портале Псковской области и вступило в силу с сегодняшнего дня.

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