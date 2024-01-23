Здание старой водонапорной башни в Печорах возвращено в муниципальную собственность
Здание водонапорной башни в Печорах 1913 года постройки возвращено в муниципальную собственность, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Печорский районный суд удовлетворил исковые требования первого заместителя прокурора Псковской области к администрации Печорского муниципального округа, комитету по управлению государственным имуществом Псковской области и Эрику Котелкову из компании «Изборск-Парк» о недействительности сделок, применении последствий недействительности сделок, истребовании имущества из чужого незаконного владения, аннулировании записей о праве собственности.
Суд признал недействительными договоры купли-продажи объекта культурного наследия - здания водонапорной башни и купли-продажи земельного участка, на котором расположено здание.
Здание и земельный участок решено истребовать из чужого незаконного владения и передать нежилое здание Печорскому муниципальному округу, земельный участок передан в государственную собственность. Запись о праве собственности Котелкова на объект культурного наследия в Едином государственном реестре прав будет аннулирована.
На администрацию Печорского муниципального округа суд возложил обязанность вернуть из бюджета округа компании «Изборск-Парк» денежные средства, полученные по признанным недействительными договорам купли-продажи.
С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор