«Россия – моя история» разместится в здании бывшей семинарии на улице Советской, 21 в Пскове

11:30, 23 января 2024, ПАИ

Образовательное учреждение, культурно-просветительское пространство «Россия – моя история» разместится в здании бывшей духовной семинарии на улице Советской, 21 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Сейчас идёт работа по исследованию и разработке проектной документации по приспособлению здания. Затем специалисты приступят к ремонтно-реставрационным работам.

Здесь оборудуют лектории, классы, современные интерактивные экспозиции, восстановят церковь Трёх Святителей в том виде, в каком она здесь существовала.

Подробности об истории здания читайте в материале «Город историй: От духовной семинарии к педагогическому университету».