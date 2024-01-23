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Общество

«Россия – моя история» разместится в здании бывшей семинарии на улице Советской, 21 в Пскове

Образовательное учреждение, культурно-просветительское пространство «Россия – моя история» разместится в здании бывшей духовной семинарии на улице Советской, 21 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Пространство «Россия – моя история» разместится в здании бывшей семинарии на Советской в Пскове. Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Сейчас идёт работа по исследованию и разработке проектной документации по приспособлению здания. Затем специалисты приступят к ремонтно-реставрационным работам.

Здесь оборудуют лектории, классы, современные интерактивные экспозиции, восстановят церковь Трёх Святителей в том виде, в каком она здесь существовала.

Подробности об истории здания читайте в материале «Город историй: От духовной семинарии к педагогическому университету».

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