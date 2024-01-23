Псковичей приглашают на службу по контракту

12:00, 23 января 2024, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района осуществляет набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Поступить на службу по контракту могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет с хорошей физической подготовкой, а также прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

Средний размер ежемесячного денежного довольствия в учебном центре составляет в зависимости от воинского звания, должности и выслуги от 30 до 45 тысяч рублей. Кроме того, при заключении контракта на год и более предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

В зоне специальной операции ежемесячное денежное довольствие в зависимости от воинского звания, должности и выслуги составляет от 204 тысяч рублей.

Контрактники также смогут получить собственное жильё за счёт Минобороны РФ через специальную накопительно-ипотечную систему, а также бесплатно проходить необходимые обследования и лечение в военно-медицинских учреждениях страны.

Подробную информацию можно узнать по телефону 72-72-65 или непосредственно в военном комиссариате по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 22.