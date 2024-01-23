ФК «Луки-Энергия» приступил к первым тренировкам в новом сезоне

12:33, 23 января 2024, ПАИ

Игроки великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» начали проходить первый учебно-тренировочный сбор на стадионе «Экспресс» 22 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба.

Особое внимание в тренировочном процессе будет уделяться выносливости футболистов. Первый сбор пройдёт до 22 февраля. Помимо тренировок, команда проведёт два контрольных матча. Первый состоится в Витебске 10 февраля против «Торпедо-БелАЗ». Вторая игра против ФК «Витебск» состоится 17 февраля также в гостях. В конце февраля состав «Луки-Энергия» уедет на второй тренировочный сбор в Крымск.

По итогам сезона клуб расстался с пятью игроками: Даниилом Александровым, Иваном Беликом, Александром Мищенковым, Дмитрием Захаровым и Николаем Несговоровым. Вернулся в команду центральный защитник Евгений Фетисов. Также в состав вошёл 23-летний полузащитник Данила Жемайтис. Он провёл 19 матчей в составе «Балтики-БФУ» и 48 игр за ФК «Знамя труда».

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