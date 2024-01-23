Первенство по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях пройдёт в Великолукском районе

13:31, 23 января 2024, ПАИ

Первенство Великолукского района по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях пройдёт в деревне Переслегино на лыжной трассе «Подкова» Великолукского района 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

По программе спортсменов ожидают спринтерские эстафеты в четырёх возрастных группах. Между собой посоревнуются команды мальчиков, девочек и микс.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и подарками.

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