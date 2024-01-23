Акция «Культурные выходные» начнётся в Пушкиногорском районе 26 января

13:24, 23 января 2024, ПАИ

Областной творческий проект «Культурные выходные» в 2024 году начнётся в Пушкиногорском районе, мероприятия там пройдут с 26 по 28 января, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Гостей ждут художественные выставки, мастер-классы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, детский спектакль Театра кукол, выставка уникальной вышитой карты Псковской области и интерактивная программа «Оружие Победы», презентация книги Ю. С. Старобинца «Земная жизнь с пропиской в небе», а также мероприятия Островского военно-исторического музея-заповедника и областной научной библиотеки. Для посетителей пройдет концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и выступление Ансамбля русской музыки «Псков».

В этом году акция «Культурные выходные» охватит все районы Псковской области и пройдёт также в Бежаницком, Палкинском, Пустошкинском, Себежском, Плюсском и Великолукском районах, а также в Пыталовском муниципальном округе.

Напомним, в 2023 году более десяти тысяч человек приняли участие в акции «Культурные выходные». За всё время существования проекта зрителями, посетителями и участниками стали 24,3 тысячи человек.