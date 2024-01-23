Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 января.
Ведущие программы Александр Машкарин и Надежда Назаренко поговорят с Борисом Елкиным о новогодних итогах города, планах и проектах на текущий год, досрочных стройках и точках благоустройства в Пскове.
Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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