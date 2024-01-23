Россиянам разрешат заселяться в отели без паспортов

13:10, 23 января 2024, ПАИ

В апреле Правительство РФ примет акт о регистрации в отелях с помощью мобильного приложения «Госуслуги», сообщает пресс-служба кабмина.



«На апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах», — уточнили в правительстве.

При заселении достаточно будет показать нужные документы в электронном виде, использовав мобильное приложение «Госуслуги». Бумажные документы тоже не отменяются, можно будет заселиться и по ним.

Также в отеле можно будет остановиться, предоставив загранпаспорт.

Рассматривается и возможность удаленной регистрации гостей в российских отелях и использования биометрических данных при заселении. В этом случае предъявление паспорта сотруднику гостиницы не потребуется вовсе.



