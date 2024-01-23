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Общество

Россиянам разрешат заселяться в отели без паспортов

В апреле Правительство РФ примет акт о регистрации в отелях с помощью мобильного приложения «Госуслуги», сообщает пресс-служба кабмина.

«На апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах», — уточнили в правительстве.

При заселении достаточно будет показать нужные документы в электронном виде, использовав мобильное приложение «Госуслуги». Бумажные документы тоже не отменяются, можно будет заселиться и по ним.

Также в отеле можно будет остановиться, предоставив загранпаспорт.

Рассматривается и возможность удаленной регистрации гостей в российских отелях и использования биометрических данных при заселении. В этом случае предъявление паспорта сотруднику гостиницы не потребуется вовсе.

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