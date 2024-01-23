Межрегиональный турнир по волейболу проходит в Пскове

13:18, 23 января 2024, ПАИ

Межрегиональный турнир по волейболу «Кубок Феникса» проходит в псковском Доме спорта с 21 по 24 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



























































В соревнованиях принимают участие юноши 2011 года рождения. В турнире участвуют пять команд из Пскова, Санкт-Петербурга и Липецка.

Завтра, начиная с 8:00, в Доме спорта стартуют финальные игры соревнований.

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