Межрегиональный турнир по волейболу проходит в Пскове
Межрегиональный турнир по волейболу «Кубок Феникса» проходит в псковском Доме спорта с 21 по 24 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
-
Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: Сергей Иванов
В соревнованиях принимают участие юноши 2011 года рождения. В турнире участвуют пять команд из Пскова, Санкт-Петербурга и Липецка.
Завтра, начиная с 8:00, в Доме спорта стартуют финальные игры соревнований.
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