Три школы полностью закрыли на карантин в Псковской области из-за ОРВИ

14:55, 23 января 2024, ПАИ

Три школы полностью закрыли на карантин в Псковской области из-за ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также из-за ОРВИ закрыли 23 класса в 13 средних школах, шесть групп в пяти дошкольных учреждениях, одну группу в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.

Согласно последним данным, за неделю, с 15 по 21 января, в Псковской области зарегистрировано 4 703 случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость в регионе по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 10,3 %.