Псковичи стали призёрами детского турнира по самбо в Санкт-Петербурге

14:38, 23 января 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», стали призёрами традиционного муниципального патриотического детского турнира по самбо среди юношей 2012-2013 годов рождения. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 21 января и посвящены полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, сообщили ПАИ в спортшколе «Мастер».

Серебро соревнований в весовой категории до 38 килограммов взял пскович Артём Яковлев. Также воспитанникам спортшколы «Мастер» досталось три бронзы, их завоевали Виктор Миков, Роман Кротов и Арсений Бойков. Индивидуальной награды за волю к победе был удостоен Константин Павлушин.

Тренируют спортсменов Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.

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