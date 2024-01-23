Всероссийская школа-конференция «Иммунология врачей» пройдёт в Пушкинских Горах в 14-й раз

14:32, 23 января 2024, ПАИ

Всероссийская школа по клинической иммунологии состоится в Пушкинских Горах с 28 января по 3 февраля. Мероприятие пройдёт в 14-й раз, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В конференции примут участие лучшие российские и зарубежные иммунологи, они прочитают лекции по актуальным вопросам клинической иммунологии и иммунотерапии. В рамках школы-конференции также пройдут круглые столы и семинары по практическим вопросам иммунологии.

Организатором Всероссийской школы-конференции «Иммунология врачей» выступает Санкт-Петербургское региональное отделение Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов совместно с Российским научным обществом иммунологов при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук и Роспотребнадзора.