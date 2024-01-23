Ещё четыре псковских военнослужащих погибли на СВО
Ещё четыре псковских военнослужащих погибли на СВО, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Простились с нашими бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции, рядовым Андреем Азарченко, гвардии рядовым Алексеем Гроховским, гвардии рядовым Сергеем Ивановым, гвардии рядовым Иваном Мазуровым», – сообщил глава региона.
«Вечная память и вечная слава», – написал Михаил Ведерников. Губернатор принёс соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 января 2024
Бесконтактную выдачу книг планируют сделать в библиотеке в бывшем здании «Октября» в Пскове