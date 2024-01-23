Ещё четыре псковских военнослужащих погибли на СВО

15:39, 23 января 2024, ПАИ

Ещё четыре псковских военнослужащих погибли на СВО, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Простились с нашими бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции, рядовым Андреем Азарченко, гвардии рядовым Алексеем Гроховским, гвардии рядовым Сергеем Ивановым, гвардии рядовым Иваном Мазуровым», – сообщил глава региона.

«Вечная память и вечная слава», – написал Михаил Ведерников. Губернатор принёс соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.