Пять ключевых для региона тем обсудил Михаил Ведерников с помощником президента Максимом Орешкиным

17:03, 23 января 2024, ПАИ

Пять ключевых для региона тем обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с помощником президента РФ Максимом Орешкиным на встрече в Москве 23 января. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников проинформировал Максима Орешкина о процессе модернизации инфраструктуры приграничных территорий. «Это проект, который мы реализуем при поддержке главы государства. А при содействии Максима Станиславовича мы получили на него ещё 1,5 млрд рублей, которые потребовались в связи с ростом цен», – уточнил губернатор.

Также стороны обсудили несколько важных тем, в частности, участие в эксперименте по маркировке ввозимой алкогольной продукции; работу по дальнейшему снижению объёмов госдолга Псковской области; допсредства для региона на строительство гостиничных номеров; поддержку федерального межотраслевого центра инженерных разработок «Моглино»; взаимодействие с ДОМ.РФ по линии сохранения объектов культурного наследия.

«Перспективных направлений много – по всем наметили пути реализации. Искренне благодарю Максима Станиславовича за поддержку, адресное внимание к региону и значительную помощь в решении серьёзных системных вопросов», – заключил губернатор.