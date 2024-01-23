Автобусы из Санкт-Петербурга поступят в Псковскую область

17:55, 23 января 2024, ПАИ

Автобусы из Санкт-Петербурга поступят в Псковскую область, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

«Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] заключил договоренности с Санкт-Петербургом. Там освобождается определённое количество автобусов, мы их сейчас отбираем в части качества. Нам их передадут на безвозмездной основе, пять – десять автобусов у нас будет. Они любезно согласились нам помочь», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Кроме того, он рассказал о ходе работ на Северном обходе в Пскове. «В этом году работа продолжится. Подрядчик, который имеет огромнейший опыт в реализации ещё более масштабных проектов, уже выходит на такие показатели, на ту скорость реализации, к которой он привык. Он [подрядчик. – ПАИ] уже анонсирует, что готов освоить в два раза больше финансовых средств в этом году, чем заложено федеральным и областным бюджетами. Мы сейчас занимаемся вопросами увеличения лимитов как минимум 2023 года и как максимум следующих годов. Там идут существенные суммы – примерно на 30-50 % каждый год. Надеюсь, что коллеги из федерального центра пойдут нам навстречу, особенно когда идёт опережающее выполнение. Подрядчик достойный, опытный, с большими собственными силами», – заключил Станислав Стармолотов.