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Культура

Праздник по случаю Татьянина дня готовит Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на празднование именин пушкинской Татьяны Лариной, известной героини русской классической литературы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Подобный праздник в этом году в Пушкинском заповеднике проводят в 20-й раз. Новую программу назвали строками из романа «Евгений Онегин»: «Простите мне: я так люблю / Татьяну милую мою!»

Ася Шеварова. В Тригорском (фрагмент, 2013). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Весёлый праздник именин» по традиции готовят и сотрудники заповедника, и святогорские школьники: учащиеся районной ДШИ имени Гейченко, санаторной школы-интерната, поселковой средней школы имени Пушкина. Для публики исполнят стихотворения Пушкина и его современников, а также музыкальные пьесы, написанные в XIX – начале XX века.

Гостей в музее ждут 25 января, в день, когда Русская православная церковь совершает память раннехристианской святой мученицы Татианы Римской. Площадкой для «именинного бала» станет заповедный Научно-культурный центр (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), а точнее – зал, где сейчас развёрнута фондовая выставка «Владимир Александрович Ветрогонский. К столетию со дня рождения художника». Начало праздника в 15:00.

Вход на программу свободный для всех желающих. Возрастная рекомендация для аудитории – 6+.

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