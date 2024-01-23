Праздник по случаю Татьянина дня готовит Пушкинский заповедник

17:11, 23 января 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на празднование именин пушкинской Татьяны Лариной, известной героини русской классической литературы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Подобный праздник в этом году в Пушкинском заповеднике проводят в 20-й раз. Новую программу назвали строками из романа «Евгений Онегин»: «Простите мне: я так люблю / Татьяну милую мою!»

«Весёлый праздник именин» по традиции готовят и сотрудники заповедника, и святогорские школьники: учащиеся районной ДШИ имени Гейченко, санаторной школы-интерната, поселковой средней школы имени Пушкина. Для публики исполнят стихотворения Пушкина и его современников, а также музыкальные пьесы, написанные в XIX – начале XX века.

Гостей в музее ждут 25 января, в день, когда Русская православная церковь совершает память раннехристианской святой мученицы Татианы Римской. Площадкой для «именинного бала» станет заповедный Научно-культурный центр (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), а точнее – зал, где сейчас развёрнута фондовая выставка «Владимир Александрович Ветрогонский. К столетию со дня рождения художника». Начало праздника в 15:00.

Вход на программу свободный для всех желающих. Возрастная рекомендация для аудитории – 6+.