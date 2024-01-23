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Происшествия

79-летняя пенсионерка пропала в Пскове

79-летняя Нелля Воробьёва пропала в Пскове, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

79-летняя пенсионерка пропала в Пскове. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области

23 января женщина вышла из дома и пропала.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Возможна потеря памяти. Была одета в тёмно-коричневую шубу, синие спортивные штаны, чёрные ботинки, тёмно-коричневую меховую шапку, чёрные перчатки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нелли Воробьёвой, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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