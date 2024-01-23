Оторванное от фуры колесо привело к аварии на трассе в Великолукском районе

19:54, 23 января 2024, ПАИ

На 477-м километре трассы Рига – Москва, за деревней Платоново в Великолукском районе, у фуры отвалилось колесо и влетело во встречно движущийся автомобиль Volkswagen Passat B3, после чего легковушка вылетела в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















В аварии пострадала пассажир Volkswagen – 39-летняя женщина. Её госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный Великих Лук и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.