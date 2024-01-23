Оторванное от фуры колесо привело к аварии на трассе в Великолукском районе
На 477-м километре трассы Рига – Москва, за деревней Платоново в Великолукском районе, у фуры отвалилось колесо и влетело во встречно движущийся автомобиль Volkswagen Passat B3, после чего легковушка вылетела в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В аварии пострадала пассажир Volkswagen – 39-летняя женщина. Её госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный Великих Лук и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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