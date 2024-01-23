Адрес дежурной части полиции Великих Лук изменился
Адрес дежурной части полиции Великих Лук изменился, сообщает портал Luki-News.
С 22 января дежурная часть полиции находится по адресу улица Комсомольская, 14. Обратиться с заявлением можно по указанному адресу или по номерам телефонов 5-27-94 и 02.
Ранее сообщалось, что в полиции Пскова открыто несколько вакансий.
Отмечалось также, что псковский полицейский в третий раз номинирован на премию «Народное признание».
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