Адрес дежурной части полиции Великих Лук изменился

20:28, 23 января 2024, ПАИ

Адрес дежурной части полиции Великих Лук изменился, сообщает портал Luki-News.

С 22 января дежурная часть полиции находится по адресу улица Комсомольская, 14. Обратиться с заявлением можно по указанному адресу или по номерам телефонов 5-27-94 и 02.

Ранее сообщалось, что в полиции Пскова открыто несколько вакансий.

Отмечалось также, что псковский полицейский в третий раз номинирован на премию «Народное признание».