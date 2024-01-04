Несколько вакансий открыты в полиции Пскова

16:48, 04 января 2024, ПАИ

Несколько вакансий открыты в полиции Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника – от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 календарных дней. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание сотрудникам и членам их семей в ведомственных поликлиниках, а также возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).