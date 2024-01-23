О безопасности детей подискутировали в штабе общественной поддержки в Пскове

21:04, 23 января 2024, ПАИ

Вопросы безопасности детей обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 23 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что несанкционированные горки в городе стали серьёзной проблемой. В частности, большими противниками тюбингов и неорганизованных мест катания стали уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, главный детский травматолог региона Евгений Васильев и руководитель исполкома регионального отделения Народного фронта Виктор Остренко.

Гостям мероприятия предоставили видеомониторинг Народного фронта по катанию детей в не предназначенных для этого местах. Страшные кадры продемонстрировали, что катание на «ватрушках» с необорудованных горок опасно для жизни и здоровья.

Самым безопасным в Пскове называют спуск у церкви Василия на Горке. В то же время горки на улице Юбилейной, Рижском проспекте и в Финском парке представляют опасность. Евгений Васильев подтвердил, что 90 % обращений по поводу травм поступают после катания с горки в Финском парке.

Наталия Соколова отметила, что детям необходимо предложить альтернативу в виде обустроенной горки для катания.

В штабе пришли к выводу, что запретную табличку у несанкционированной горки в Финском парке устанавливать не будут, однако разместят информацию со статистикой травмированных детей в надежде, что кому-то эти предостережения спасут жизнь и здоровье.