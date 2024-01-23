Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
Заброшенный дом загорелся на улице Советской в деревне Дуброво Псковского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние здания.
На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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