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Происшествия

Заброшенный дом загорелся в Псковском районе

Заброшенный дом загорелся на улице Советской в деревне Дуброво Псковского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Заброшенный дом загорелся в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние здания.

На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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