Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за поножовщину

21:46, 23 января 2024, ПАИ

Житель Порхова отправится в колонию строгого режима за поножовщину, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 8 июля 2023 года двое нетрезвых мужчин поссорились около здания кафе-бара в Порхове, после чего злоумышленник достал нож и повалил знакомого на землю. Упавший мужчина схватил нападавшего за руку в попытке предотвратить атаку, однако тому удалось нанести лежачему удары в области груди, правого и левого предплечий.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства обвиняемого, среди которых полное признание вины и раскаяние, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступление, наличие у него опасного хронического заболевания; извинения перед потерпевшим, который их принял и не имеет к подсудимому претензий; а также противоправное поведение потерпевшего, которое и стало поводом для нападения.

В то же время суд учёл и одно отягчающее обстоятельство, а именно рецидив преступления, поскольку подсудимый ранее уже совершал тяжкие преступления, а также правонарушения средней и небольшой тяжести.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на один год.