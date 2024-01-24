Федосеев день наступил по народному календарю

07:03, 24 января 2024, ПАИ

Федосеев день наступил по народному календарю сегодня, 24 января, сообщает calend.ru.

По христианским традициям в этот день почитали преподобного Феодосия Великого, который жил в V-VI веках. Именно он считался основоположником общежительных монастырей.

На Руси в этот день было поверье, связанное с холодами. Считалось, что нечистая сила, которую выгнали из домов во время Святок, не может никуда деться, поэтому она колдует морозы. Именно от холодов в те времена жители ждали беды и говорили: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

Также были и приметы, связанные с морозами. Если они наступали в этот день, то жители полагали, что они затянутся, а тепло, наоборот, предвещало раннюю весну.