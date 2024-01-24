Продажу алкоголя на рынках в России могут узаконить

08:35, 24 января 2024, ПАИ

Продажу алкоголя и в бутылках, и в общепите на стационарных рынках предлагают узаконить. Поправки в нынешнее законодательство разработал Минпромторг. Сейчас такая продажа запрещена, пишет газета «Известия».

Действующие на данный момент нормы регулирования по Федеральному закону №271 «О розничных рынках…» имеют к рынкам слишком жёсткие требования. В то же время они являются неактуальными для других форматов торговли, считают в ведомстве. За последние 17 лет число рынков в России упало резко – в семь раз, отмечается в пояснительной записке Минпромторга.

Кроме общего подхода к объектам, ведомство предложило снять полный запрет на продажу алкоголя на оптовых и розничных рынках. В тексте документа указано, что министерство предлагает позволить реализацию спиртных напитков в том случае, если продавцы общепита будут получать необходимые лицензии.

Это, в свою очередь, повлечёт за собой создание новых рынков и улучшит работу существующих, уточняется в пояснительной записке. Кроме прочего, также эти поправки смогут решить ныне существующее противоречие: когда рынки начинают мимикрировать под объекты другого назначения для продажи алкоголя.