Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продажу алкоголя на рынках в России могут узаконить

Продажу алкоголя и в бутылках, и в общепите на стационарных рынках предлагают узаконить. Поправки в нынешнее законодательство разработал Минпромторг. Сейчас такая продажа запрещена, пишет газета «Известия».

Действующие на данный момент нормы регулирования по Федеральному закону №271 «О розничных рынках…» имеют к рынкам слишком жёсткие требования. В то же время они являются неактуальными для других форматов торговли, считают в ведомстве. За последние 17 лет число рынков в России упало резко – в семь раз, отмечается в пояснительной записке Минпромторга.

Кроме общего подхода к объектам, ведомство предложило снять полный запрет на продажу алкоголя на оптовых и розничных рынках. В тексте документа указано, что министерство предлагает позволить реализацию спиртных напитков в том случае, если продавцы общепита будут получать необходимые лицензии.

Это, в свою очередь, повлечёт за собой создание новых рынков и улучшит работу существующих, уточняется в пояснительной записке. Кроме прочего, также эти поправки смогут решить ныне существующее противоречие: когда рынки начинают мимикрировать под объекты другого назначения для продажи алкоголя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2024

Газовые компании Пскова подвели итоги обратной связи с населением
24 января 2024

Площадка ПсковГУ начала свою работу на выставке «Россия» в Москве
24 января 2024

Ремонт проспекта Энтузиастов будет выполнен в Пскове
24 января 2024

Борис Елкин: Популярность ТОС растёт в геометрической прогрессии
24 января 2024

Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре
24 января 2024

Длина нового моста через Пскову достигнет 47 метров
24 января 2024

Утверждение единого статуса многодетных семей позволит обеспечить им достойную помощь – Наталия Соколова
24 января 2024

Проектирование работ по благоустройству сквера у «Рижской» начинается в этом году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...