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Спорт

Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках

Спортсменам из Великих Лук, которые достигли высоких результатов в 2023 году, вручили благодарности в управлении образования администрации города. Награды вручила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова. Об этом сообщает Luki-News.

Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках. Фото: Luki-News

В рамках мероприятия награды получили 44 спортсмена, которые выступают в таких видах спорта, как бокс, самбо, смешанные единоборства, велоспорт, стрельба из лука, футбол, кикбоксинг и многих других. Приглашение на церемонию получили победители и призёры соревнований областного, окружного, всероссийского и международного уровней.

  • Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках
    Фото: Luki-News
  • Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках
    Фото: Luki-News
  • Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках
    Фото: Luki-News
  • Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках
    Фото: Luki-News
  • Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках
    Фото: Luki-News
  • Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках
    Фото: Luki-News
  • Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках
    Фото: Luki-News

«Правительство Псковской области всецело оказывает поддержку спортивному направлению: с начала 2023 года установлены единовременные выплаты за победу на чемпионате России, продолжает действовать ежемесячная выплата за высокие достижения в спорте. Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал финансовую поддержку тех видов спорта, которые показывают самые высокие результаты на соревнованиях различного уровня. В 2024 году мы запланировали встречу с представителями спортивного сообщества, на которой будут обсуждаться дополнительные меры поддержки», – заявила Галина Овсова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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