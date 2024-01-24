Лучших спортсменов 2023 года наградили в Великих Луках

10:53, 24 января 2024, ПАИ

Спортсменам из Великих Лук, которые достигли высоких результатов в 2023 году, вручили благодарности в управлении образования администрации города. Награды вручила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова. Об этом сообщает Luki-News.

В рамках мероприятия награды получили 44 спортсмена, которые выступают в таких видах спорта, как бокс, самбо, смешанные единоборства, велоспорт, стрельба из лука, футбол, кикбоксинг и многих других. Приглашение на церемонию получили победители и призёры соревнований областного, окружного, всероссийского и международного уровней.

«Правительство Псковской области всецело оказывает поддержку спортивному направлению: с начала 2023 года установлены единовременные выплаты за победу на чемпионате России, продолжает действовать ежемесячная выплата за высокие достижения в спорте. Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал финансовую поддержку тех видов спорта, которые показывают самые высокие результаты на соревнованиях различного уровня. В 2024 году мы запланировали встречу с представителями спортивного сообщества, на которой будут обсуждаться дополнительные меры поддержки», – заявила Галина Овсова.

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