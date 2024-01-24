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Общество

Показ фильмов «Корюшка для фронта» и «Трамвай идёт на фронт» состоится в Псковской областной библиотеке

В Псковской областной библиотеке имени Курбатова проходит показ фильмов из каталога «Арктик Опен», посвященных 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Сегодня в 11:00 состоится просмотр киноленты «Корюшка для фронта». На показ приглашены члены регионального отделения Красного Креста и общественной организации «Дети войны».

«Корюшка для фронта» – это документальная кинолента о малоизвестной странице блокады. Главные герои фильма – рыбаки, снабжавшие жителей Ленинграда и его защитников рыбой. Среди тех, кто выходил на промысел, были и профессиональные рыбаки, и мобилизованные на эту работу горожане, в основном женщины и подростки. Рыбу ловили в Неве и Финском заливе, нередко под обстрелом врага.


25 января в 14:00 будет показан фильм «Трамвай идёт на фронт». Трамвай – неотъемлемая часть жизни Петербурга, но до сих пор ему не было посвящено отдельного фильма. Он сыграл особую роль в блокаду.

Из-за нехватки топлива и энергии в первую блокадную зиму в городе встали все средства передвижения. Изможденные голодом и морозами люди вынуждены были ходить на работу по заснеженному городу пешком, порой преодолевая многокилометровые расстояния. Но уже 15 апреля 1942 года трамваи снова пошли, и это стало первой победой, воодушевившей ленинградцев. С тех пор работа трамваев в Ленинграде больше не прерывалась.

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