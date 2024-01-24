Псковский дзюдоист стал призёром турнира «Сила искусства» в Санкт-Петербурге

12:20, 24 января 2024, ПАИ

Псковский дзюдоист Матвей Васильев стал призёром турнира по дзюдо «Сила искусства», который прошёл в Санкт-Петербурге 21 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Матвей Васильев взял бронзу в весовой категории до 34 килограммов.

Спортсмен тренируется под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.

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