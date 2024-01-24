Псковский дзюдоист стал призёром турнира «Сила искусства» в Санкт-Петербурге
Псковский дзюдоист Матвей Васильев стал призёром турнира по дзюдо «Сила искусства», который прошёл в Санкт-Петербурге 21 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
Матвей Васильев взял бронзу в весовой категории до 34 килограммов.
Спортсмен тренируется под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 января 2024
Великолукская спортшкола получит 100 тысяч рублей за призовое место в маркетинговом чемпионате