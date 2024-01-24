В Пскове росгвардейцы почтили память погибшего на Северном Кавказе товарища

11:12, 24 января 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы почтили память старшего лейтенанта внутренней службы Олега Караулова, погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе в 1996 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В церемонии приняли участие руководители регионального управления Росгвардии и личный состав специального отряда быстрого реагирования «Гепард» Росгвардии.

Собравшиеся почтили память Олега Караулова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Олег Караулов родился 4 января 1963 года. С 1986 по 1994 год служил в вооруженных силах в должности заместителя командира разведывательной группы. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С апреля 1995 года проходил службу в должности оперуполномоченного СОБР УБОП при УВД Псковской области.

24 января 1996 года в городе Грозном в ходе оперативно-разыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований старший лейтенант внутренней службы Караулов погиб.

За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности и свободы граждан, разоружение незаконных вооруженных формирований, проявленное при этом мужество и стойкость Олег Караулов награжден орденом Мужества (посмертно).