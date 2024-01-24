Сборная Псковской области по настольному теннису выступит на чемпионате СЗФО

11:42, 24 января 2024, ПАИ

Сборная Псковской области по настольному теннису выступит на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдёт в Ленинградской области с 24 по 28 января. Об этом сообщается в группе клуба настольного тенниса Nordman в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие теннисисты из Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, а также Карелии и Коми.

В состав сборной вошли члены клуба Nordman Вадим Барышников, Илья Вульфсон, Степан Бутырко, Михаэль Левин, Владислав Михайлов, Андрей Чугаев и Анастасия Ильина, другие спортсмены из Пскова Анастасия Беляева и Анастасия Яблочкина, а также печерянин Сергей Терашкевич.

Командные старты пройдут 24 января, а с 25 по 28 января состоятся старты в личном и парном разрядах.

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