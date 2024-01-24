Второе пришествие Водолея: мир изменится и больше никогда не станет прежним

18:25, 24 января 2024, ПАИ

О том, какие глобальные процессы нас ждут, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

У астрологов эпохальное событие – Плутон [карликовая планета, относящаяся к поясу транснептуновых объектов. – ПАИ] переходит в знак Водолея. Плутон в астрологии отвечает за самые глубокие перемены и трансформации. Причём трансформации очень резкие и болезненные. Вспомните мифологию – Плутон, или Аид, – это бог подземного царства, управляющий процессами смерти и возрождения. Смерть – это самая глобальная трансформация, которая только может быть. И самое важное – неизменная. Поэтому в самом общем смысле прогноз такой – мир изменится и больше никогда не станет прежним. Но процесс этот будет растянут во времени. Десятилетие – это много лишь с точки зрения человека, с точки зрения мироздания – это миг.

Плутон – десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца, свой полный оборот вокруг него делает почти за 248 лет, а в одном знаке находится около двадцати лет. Поэтому смена знака Плутоном – это всегда смена эпохи.

Сам процесс смены знака Плутоном из Козерога в Водолея тоже растянут во времени из-за долгих периодов ретроградности небесного тела. Первую попытку вхождения в Водолея Плутон предпринял ещё 24 марта 2023 года и пробыл в нём до 11 июня. Потом развернулся в ретроградное движение и снова перешёл в знак Козерога. Второй раз Плутон зашёл в Водолея совсем недавно – 21 января 2024 года и пробудет здесь до 2 сентября 2024 года, потом вновь вернётся в Козерога. Окончательный переход совершится 20 ноября 2024 года. После этого в знаке Водолея Плутон останется до 19 января 2044 года.

Я так подробно остановилась на датах, чтобы каждый читатель смог сделать свой индивидуальный прогноз на ближайшие двадцать лет жизни. Вспомните, что происходило с вами в прошлом году в период с конца марта по середину июня. Внимательно наблюдайте также, как эти процессы будут развиваться с конца января до начала сентября этого года. В самых общих чертах это и будет тенденцией на ближайшие двадцать лет. Если не происходило ничего существенного, можете выдохнуть с облегчением, значит, Плутон не задевает важных точек вашего индивидуального гороскопа.

Вообще делать общие прогнозы – дело очень неблагодарное. Есть индивидуальные гороскопы, и на вашу жизнь влияют именно они. Все остальное – лишь общая температура по больнице. Но есть четыре знака, на которые переход Плутона из Козерога в Водолея окажет самое большое влияние. Это Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы. Поэтому рекомендации выше с анализом событий в указанные периоды относятся прежде всего к ним. Возможно, влияние Плутона уже ощутили на себе люди, родившиеся в самом начале указанных знаков. Остальные ощутят влияние в течение следующих двадцати лет. Когда именно, зависит от того, родились вы в начале, середине или конце знаков.

Если вы не относитесь к Водолеям, Тельцам, Львам и Скорпионам, но перемены ощущаете, значит, Плутон прошёлся не по Солнцу, а по другой важной планете вашего индивидуального гороскопа.

Зато Козероги, Раки, Овны и Весы свою трансформацию прошли. Её последние аккорды затронут в этом году тех, кто родился в самом конце этих знаков. Потерпите, ваши трансформационные процессы в завершающей стадии.

Влияние Плутона всегда связано с кризисом, трансформацией, болезненными изменениями. Плутон выступает в роли чистильщика – уничтожает всё отжившее, гнилое, ненужное. Если человек не готов расставаться с этим добровольно, у него отберут насильственными методами. Помним, что кризис – это всегда возможность нового старта. Поэтому в сложной ситуации всегда стоит искать ресурс и вероятную пользу. Однако не всегда это можно сделать, находясь в самом эпицентре бури. Одна моя клиентка, переживавшая транзит Плутона по важной точке своего гороскопа, сказала: «У меня ощущение, что я умираю». Конечно, она осталась жива, тяжёлые переживания были связаны с разводом. Очень болезненно будет там, где мы не хотим отпускать и не готовы двигаться вперёд.

Кому-то транзит Плутона может принести и позитивную трансформацию, например, открытие нового бизнеса или переход на новую работу, пусть это и будет сопровождаться сложностями, увеличением нагрузки и большей ответственностью.

В масштабах государств перемены и болезненные трансформации тоже неизбежны. Знак Водолея в астрологии связывают с большими общественными объединениями, научной сферой, авиацией и космонавтикой, интернетом и вообще любыми умными и продвинутыми технологиями. Реформ и перемен следует ожидать в первую очередь в этих сферах. Но изменения в экономических и социальных системах будут тоже. В ближайшие двадцать лет мы увидим квантовый скачок в развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта, но может быть и ужесточение государственного контроля в сфере интернета (Плутон он про власть, контроль и давление в том числе). Бумажные деньги, скорее всего, совсем исчезнут из обихода, система больше подвинется в сторону виртуальной реальности. (Жизнь, описанная в последних романах Пелевина, рискует стать правдой). На уровне государств можно ожидать новых союзов и объединений.

Знак Водолея связан с быстрыми и революционными изменениями. Предыдущий раз Плутон находился в знаке Водолея с 1777 по 1797 год. В этот период произошла революция во Франции, которая оказала влияние на развитие всей Европы и Северной Америки. В России тогда правила Екатерина II, и этот период позже получил название «просвещенного абсолютизма».

Некоторые футуристы через двадцать лет предрекают вообще отмену границ между государствами и создание некоего мирового правительства. Я не склонна к столь радикальным прогнозам. Но поживём – увидим.