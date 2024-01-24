Свыше двух тысяч надзорных мероприятий провёл псковский Росреестр за год

12:25, 24 января 2024, ПАИ

2 224 контрольных мероприятия на общей площади 25,5 тысячи гектаров провело Управление Росреестра по Псковской области за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В том числе управление провело 1 907 наблюдений за соблюдением обязательных требований, 312 выездных обследований, пять контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми лицами.

По результатам проведённых контрольных мероприятий ведомство выявило 691 признак нарушения обязательных требований, из которых 26 допустили юрлица, 662 – жители и три – должностные лица.

Кроме того, сотрудники управления выдали 512 предостережений и провели 14 профилактических визитов.

«Профилактические мероприятия проводятся с целью стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований гражданами и юридическими лицами и уже показали свою эффективность, поскольку позволяют принять необходимые меры до совершения правонарушения», – отметила заместитель руководителя псковского Росреестра Анна Иванова.