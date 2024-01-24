Великолукская спортшкола получит 100 тысяч рублей за призовое место в маркетинговом чемпионате

12:31, 24 января 2024, ПАИ

Великолукская спортшкола «Экспресс» стала серебряным призёром маркетингового чемпионата юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в 2023 году. За это она получит 100 тысяч рублей от организаторов. Об этом сообщается в группе ЮФЛ в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат оценивался по шести категориям: «Работа с болельщиками», Digital, «Работа со СМИ», «Промомероприятия», «Социальная деятельность» и «Работа с партнёрами». Сумма баллов великолукской спортшколы составила 157. Победителем признали спортшколу «Электрон» из Великого Новгорода с 162 баллами. Третье место заняла команда «Динамо-Вологда». Её результат составил 85 баллов. «Экспресс» с отрывом стал лидером по показателю «Работа с болельщиками».

Напомним, что в сезоне-2023 великолукская спортшкола «Экспресс» 2006 года рождения под руководством Ивана Примака стала серебряным призёром ЮФЛ.

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