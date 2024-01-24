Кинолог Дмитрий Шмаков лидирует в номинации «Защита» премии «Народное признание»

12:46, 24 января 2024, ПАИ

Инспектор-кинолог, старший лейтенант полиции Дмитрий Шмаков, который разыскал со своей служебной собакой потерявшегося в лесу пожилого мужчину, лидирует в номинации «Защита» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», по данным на 24 января. Претендент на награду набрал уже 2 462 голоса (около 18 %).

Вторую позицию на данный момент занимает старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков, который в марте 2023 года смог принять роды у девушки и помог появиться на свет девочке. Полицейский смог заручиться поддержкой 1 732 человек (примерно 12 %).

За третью позицию сейчас идёт жёсткая борьба, а разрыв голосов между третьим и четвертым местом составляет менее 1 %, или 65 голосов. На данный момент третий среди номинантов – младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Александр Дегтярёв, который вынес из горящего дома женщину и её супруга. Он набрал 1 296 голосов.

Четвёртую же позицию сейчас занимают инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев, спасшие 72-летнюю бабушку из горящего дома в Печорах. Свои голоса им доверил 1 231 человек.

Ещё шесть номинантов имеют по 8 % голосов. Среди них инспекторы ДПС Артём Баранов и Алексей Смирнов, оказавшие доврачебную помощь водителю, у которого произошёл приступ эпилепсии (1 122); полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко, который во время прогулки со своей собакой задержал вора-рецидивиста (1 121); сотрудники ДПС Алексей Смирнов и Кирилл Ефимов, оперативно разыскавшие пропавшего дошкольника (1 165); старший инспектор ДПС Роман Хлюсов, который в одиночку вывел 15 человек из загоревшегося дома (1 134); инспекторы ДПС Александр Никонов и Роман Демидов, которые спасли девочку (1 130), и инспектор ДПС Вадим Резинко и стажёр Артём Абаев, которые нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика (1 108).