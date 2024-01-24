Стало известно, какие школы Псковской области полностью закрыты на карантин из-за ОРВИ

14:24, 24 января 2024, ПАИ

Какие школы Псковской области полностью закрыты на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ, стало известно ПАИ из собственных источников.

Всего было закрыто три школы, а именно Крюковская средняя школа в Островском районе, средняя школа № 1 в Порхове, а также Новоржевская средняя школа.

Ранее сообщалось, что из-за ОРВИ в Псковской области закрыли 23 класса в 13 средних школах, шесть групп в пяти дошкольных учреждениях, одну группу в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.