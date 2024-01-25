Альфа-банк организовал квиз для студентов ПсковГУ

12:36, 25 января 2024, ПАИ

Студенты института права, экономики и управления ПсковГУ приняли участие в командном квизе от Альфа-банка, который прошёл на базе «Точки кипения» 23 января и был приурочен ко Дню студента.

Альфа-квиз – это интеллектуальное состязание команд, которое позволяет не только показать свои знания, но и быстроту реакции, сообразительность. Квиз не был посвящён конкретной узкой тематике, а значит, принять участие смогли студенты всех направлений обучения и курсов.

«В первую очередь, это встреча студентов и потенциальных работодателей. С одной стороны, это возможность студентам посмотреть на крупных работодателей в нашем регионе, а с другой стороны – представителям Альфа-банка посмотреть на студентов и кого-то себе приметить, предложить пройти практику, предложить трудоустройство», – сказала директор Института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова.

Студентка ПсковГУ, капитан команды «Успех», победившей в квизе, Виктория Герасимова поделилась, что игра ей очень понравилась.

«Мы были дружной командой. Это было очень интересно, мероприятие раскрыло нас. Мы надеемся, что таких мероприятий будет в разы больше», – сказала она.

Отмечается, что Институт права, экономики и управления давно взаимодействует с Альфа-банком, как с одним из крупных работодателей на территории Псковской области. Кроме того, в 2023 году Альфа-банк и ПсковГУ заключили соглашение о сотрудничестве.

«С ПсковГУ у нас образовалось плотное сотрудничество. В прошлом году открыли коворкинг-пространство в Институте права и экономики, в 2024 году планируем продолжить сотрудничество и проводить лекции, образовательные программы», – рассказала региональный управляющий Альфа-банка по Псковской области Ирина Баранова.

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