В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ

13:01, 24 января 2024, ПАИ

В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ, сообщает Минобороны России.

«Около 11:00 мск при выполнении планового полёта потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолёта и три сопровождающих. К месту падения самолёта вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы», – сказали в ведомстве.

По данным ТАСС, самолёт упал в пяти-шести километрах от села Яблоново в Корочанском районе Белгородской области, разрушений на земле нет.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, украинская сторона была проинформирована о маршруте следования самолёта с пленными. Он также заявил, что самолёт сбили тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо IRIS T.