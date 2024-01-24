Чемпионат и первенство области по спортивной аэробике пройдут в Пскове

13:49, 24 января 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике пройдут в Пскове 27 и 28 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила главная судья соревнований Анжелика Алексеева.

В соревнованиях примут участие около 230 спортсменов из Пскова и Великих Лук. Они поборются за призы в четырёх возрастных группах. Среди участников - воспитанники спортшкол «Бригантина» и «Гармония», центра «Юность» и спортивного клуба Gym energy.

Соревнования пройдут в семи номинациях: индивидуальное выступление среди мальчиков и девочек, смешанные пары, тройки, групповые упражнения, гимнастическая платформа и танцевальная гимнастика.

По восемь финалистов каждой номинации и каждой возрастной группы смогут принять участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые пройдут 17 и 18 февраля.

Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.

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