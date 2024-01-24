Энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей в центре Невеля

14:45, 24 января 2024, ПАИ

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение большей части потребителей в центре Невеля после технологического сбоя в работе трансформаторной подстанции. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Специалисты оперативно прибыли на место и приступили к работам. Полностью электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-220-0-220.