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Общество

Пользователи Wildberries и Ozon чаще всего жалуются в ФАС на завышение логистических трат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, их суммарная доля составляет около 80%, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский. Об этом пишет ТАСС.

«Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка. Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений - изучаем практики, направляем письма, проводим совещания», - рассказал Шаскольский.

По его словам, результатом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений.

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