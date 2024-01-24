Псковские студенты впервые увидели кабинет купца Поганкина
Студенты Колледжа ПсковГУ, Псковского кооперативного техникума, Псковского политехнического колледжа побывали в музейном квартале Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
Ребята посетили экспозиции «Кабинет купца Поганкина», «Культура и искусство древнего Пскова», выставку «Печоры на торговых путях и культурных маршрутах XVII века», Картинную галерею. Они узнали об историко-культурном наследии Псковской земли, увидели всемирно известные живописные шедевры, рассмотрели здание знаменитых купеческих палат XVII века.
В пространстве интерактивной экспозиции «Кабинет купца Поганкина» студенты прикоснулись к печным изразцам палат, прочли книги и свитки-грамоты из библиотеки купца, познакомились с коллекцией европейской посуды, принадлежавшей Поганкину.
По программе «Пушкинская карта» студенты смогли посетить уникальные выставки и популярные объекты Псковского музея-заповедника бесплатно.
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