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Культура

Псковские студенты впервые увидели кабинет купца Поганкина

Студенты Колледжа ПсковГУ, Псковского кооперативного техникума, Псковского политехнического колледжа побывали в музейном квартале Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото пресс-службы Псковского музея

Ребята посетили экспозиции «Кабинет купца Поганкина», «Культура и искусство древнего Пскова», выставку «Печоры на торговых путях и культурных маршрутах XVII века», Картинную галерею. Они узнали об историко-культурном наследии Псковской земли, увидели всемирно известные живописные шедевры, рассмотрели здание знаменитых купеческих палат XVII века.

В пространстве интерактивной экспозиции «Кабинет купца Поганкина» студенты прикоснулись к печным изразцам палат, прочли книги и свитки-грамоты из библиотеки купца, познакомились с коллекцией европейской посуды, принадлежавшей Поганкину.

По программе «Пушкинская карта» студенты смогли посетить уникальные выставки и популярные объекты Псковского музея-заповедника бесплатно.

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