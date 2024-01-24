Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по волейболу

15:19, 24 января 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», стали серебряными призёрами межрегиональных соревнований по волейболу «Кубок Феникса», которые прошли в Пскове с 21 по 24 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Соперниками псковских волейболистов стали сильнейшие коллективы Санкт-Петербурга, а также волейбольный клуб «Динамо» из Липецка.

На групповом этапе подопечные Сергея Иванова с уверенным счётом 3:0 переиграли соперников из петербургских спортшкол Невского и Калининского районов. «На следующий день был сложный матч с гостями из Липецка. В пяти партиях победа была за нами. Но затем петербургская спортшкола Приморского района в плотном матче забрала у нас первую партию со счётом 27:25; вторую – 28:26, и третью – 25:19», – сообщил тренер спортсменов.

Поражение в группе не повлияло на выход псковичей в финал, где они уступили матч-реванш спортшколе Приморского района. «Опять не справились с концовкой. Есть над чем работать. Но в целом показали достойный уровень игры, было интересно и захватывающе», – поделился Сергей Иванов.

В индивидуальных номинациях награду доигровщика тура получил Кирилл Виговский, лучшим центральным блокирующим был признан Кирилл Зорин, а статуэтка лучшего игрока ушла Игорю Голдыреву.

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