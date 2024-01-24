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Общество

О программах реабилитации после СOVID-19 говорили на площадке штаба общественной поддержки в Пскове

О программах реабилитации после СOVID-19 говорили на площадке штаба общественной поддержки в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Ведущим спикером выступил главный врач Московской городской клинической больницы № 40, известной как Коммунарка Денис Проценко.

Псковские врачи присоединились к всероссийскому онлайн-вебинару. В работе площадки приняли участие главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Фото: ПАИ

Вместе с Денисом Проценко вебинар вела Оксана Драпкина, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, российский учёный-медик, академик Российский академии наук, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, член Общественной палаты РФ, член Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

Спикеры напомнили о важности углубленной постковидной диспансеризации, которая реализуется бесплатно для всех, кто перенес коронавирус, а затем ответили на вопросы коллег из разных регионов страны.

Медики интересовались, какие показатели прежде всего необходимо контролировать у пациентов после перенесенного коронавируса. Эксперты пояснили, что болезнь чаще бьёт по системе гемостаза и способствует образованию тромбов, на втором месте – осложнения на сердце, на третьем – лёгкие и насыщение крови кислородом. Также часто после перенесенного заболевания нарушаются функции печени и почек, обоняние, наблюдается выпадение волос и изменения на коже.

Спикеры подчеркнули, что за время борьбы с коронавирусом врачи существенно продвинулись в знаниях и с помощью онлайн-консилиумов готовы оказать методическую и клиническую помощь терапевтам на местах.

«Восстановление после коронавирусной инфекции, особенно перенесенной в тяжелой форме, – задача непростая, – констатировала Анастасия Повторейко. – Ускорить выздоровление и окончательно почувствовать себя полным сил и готовым к полноценной жизни поможет техника для реабилитации после COVID-19 самых различных направлений. В штате нашего учреждения состоят специалисты лечебной физкультуры и три психолога, которые на раннем этапе восстановления после COVID-19 могут помочь в части физического и психологического состояния, когнитивных функций, дать рекомендации обратиться к профильным специалистам и работать в соответствии с выданными врачами рекомендации».

По её словам, психологическая реабилитация позволяет в возможном для каждого темпе вернуться к полноценной жизни и ощутить себя здоровым и полным сил.

Фото: ПАИ

«У нас в поликлиниках и в амбулаторном звене проводится углубленная диспансеризация, когда мы обследуем пациентов, которые перенесли ковид, чтобы своевременно диагностировать возможные осложнения или последствия ковида. Задача первичного звена – не допустить осложнений. Было интересно послушать мнение ведущих специалистов по этим важным вопросам», – добавила Галина Невалённая.

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