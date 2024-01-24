Пропавшую жительницу Пскова нашли живой

15:20, 24 января 2024, ПАИ

Пропавшую жительницу Пскова нашли живой, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 23 января 2024 года местонахождение женщины было неизвестно.