Пропавшую жительницу Пскова нашли живой
Пропавшую жительницу Пскова нашли живой, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, что с 23 января 2024 года местонахождение женщины было неизвестно.
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