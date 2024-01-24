Публикуем график планируемых отключений электроэнергии в Великих Луках

15:49, 24 января 2024, ПАИ

Отключения электроснабжения запланированы в Великих Луках для производства ремонтных работ 25 и 26 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

25 января с 9:00 до 16:00 от электросети будут отключены жители Загородного переулка, дома № 13 на улице Горицкой, дома № 36 на улице Золотковской и улицы Рыбацкой.

Также в этот период электроснабжение отключат в домах № 38-48 на улице Новоселенинской, в домах № 35-51 на улице Антонова, в домах № 1б и 5 на улице Малышева и в Новоселенинском проезде.

26 января с 9:00 до 17:00 свет отключат в проезде Радищева, в домах № 1-17 в проезде Ориглодова, в домах № 15-47 на улице Родителева и в домах № 7-38 на улице Радищева.

Кроме того, в это же время электроснабжения не будет в домах № 4, 6, 8, 10, 12 на улице Полевой, в домах № 23, 25, 27, 29, 31 на улице Песочной, а также в домах № 66б, 66в, 66г на проспекте Гагарина.