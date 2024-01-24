Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу

16:34, 24 января 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Конаково в Тверской области с 18 по 21 января. Об этом сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Среди воспитанников академии в состязаниях выступили представители Пскова, Печор и Острова.

Анастасия Ребезова взяла бронзу в весовой категории до 63 килограммов. Матвей Дудецкий также отличился бронзовой наградой в весовой категории до 94 килограммов. Вероника Кутузова смогла стать серебряным призёром соревнований в весовой категории до 48 килограммов.

«Через пару недель спортсмены поедут на первенство России до 18 лет и чемпионат России в Санкт-Петербург», – говорится в сообщении группы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».