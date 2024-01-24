Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Конаково в Тверской области с 18 по 21 января. Об этом сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу. Фото: академия Dragon's Den Pskov

Среди воспитанников академии в состязаниях выступили представители Пскова, Печор и Острова.

Анастасия Ребезова взяла бронзу в весовой категории до 63 килограммов. Матвей Дудецкий также отличился бронзовой наградой в весовой категории до 94 килограммов. Вероника Кутузова смогла стать серебряным призёром соревнований в весовой категории до 48 килограммов.

«Через пару недель спортсмены поедут на первенство России до 18 лет и чемпионат России в Санкт-Петербург», – говорится в сообщении группы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2024

Традиционный региональный турнир по боксу пройдёт в Псковской области
24 января 2024

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу
24 января 2024

Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по волейболу
24 января 2024

Планами на сезон автоспорта в Псковской области поделился Олег Мыслевич
24 января 2024

Чемпионат и первенство области по спортивной аэробике пройдут в Пскове
24 января 2024

Чемпионат и первенство области по ММА пройдут в Великих Луках
24 января 2024

Великолукская спортшкола получит 100 тысяч рублей за призовое место в маркетинговом чемпионате
24 января 2024

Псковский дзюдоист стал призёром турнира «Сила искусства» в Санкт-Петербурге

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...