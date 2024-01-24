78 контейнеров современного типа находится на обслуживании псковского «Экопрома»

17:32, 24 января 2024, ПАИ

78 контейнеров заглублённого типа находится на обслуживании филиала ООО «Экопром». Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В «Экопроме» пояснили, что заглублённый контейнер представляет собой бак с мешком внутри. Основная его часть размещается в земле, а на поверхности остаётся малая часть с крышкой. Благодаря этому отходы не замерзают и не слипаются зимой, а летом не источают неприятный запах. Кроме того, плотно прилегающая крышка не допускает проникновения дождя и снега внутрь, препятствует разлёту отходов, содержимое недосягаемо для птиц и зверей.

Как стало известно, ежедневно водитель ломовоза вывозит от 150 до 270 кубометров отходов из заглублённых контейнеров, а для уборки контейнеров данного вида филиал ООО «Экопром» использует специальные машины.

В связи с активной застройкой новых территорий рост числа современных контейнеров будет продолжаться. Уже сегодня на обслуживании регоператора находится 78 заглублённых контейнеров, количество которых только за последние три года увеличилось почти в два раза.

Реклама ООО «Экопром». ИНН 5263049020.